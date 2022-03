BRINDISI – Gli abitanti di contrada Betlemme, sul litorale nord di Brindisi lanciano un appello al Comune di Brindisi per risolvere i problemi più urgenti. Il presidente del comitato dei residenti Marcello De Blasi evidenzia come sia stata realizzata solo una parte l’illuminazione pubblica. A questo si aggiunge lo stato in cui versano le strade, soprattutto quando piove e si trasformano in una piscina intransitabile per i pedoni.