TRANI – Il Distretto Urbano del Commercio al centro del dibattito tra associazioni di categoria e Comune di Trani. Incontro a Palazzo di Città per discutere delle principali tematiche commerciali ed economiche del co-capoluogo della BAT, alla vigilia di una stagione estiva in cui il turismo, limitrofo e non, rappresenta una delle componenti primarie su cui far leva.

Il Covid è ormai alle spalle, ma le spese e gli investimenti affrontati da piccoli imprenditori ed esercenti commerciali fanno parte dei rispettivi bilanci anche nel 2023. La risposta può arrivare da un piano organizzativo concreto ed efficace attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni di categoria.

