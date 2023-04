BRINDISI – America’s Cup come opportunità del territorio brindisino. A parlare il presidente degli operatori portuali salentini Teo Titi e componente del comitato promotore. Nelle prossime ore è attesa la decisione dell’organizzazione ma i segnali che la risposta positiva di tutto il territorio e non solo possa essere da traino anche se questo non dovesse realizzarsi in questa edizione ma aprendo una strada anche futura per una importante opportunità di visibilità per il territorio ed il mare brindisino.

