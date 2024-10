Dispersione scolastica, nasce il progetto Next Level

BARI – Rafforzare le competenze digitali degli studenti in territori a rischio dispersione scolastica e di indirizzarle all’orientamento. È questo l’obiettivo di “LV8 – Missione Futuro”, il progetto didattico nazionale di Next-Level – finanziato e co-sviluppato con Fondazione Vodafone.

Il luogo scelto è Didacta Italia Edizione Puglia – il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione nel mondo della scuola che si è tenuto nel capoluogo pugliese. LV8 – Missione Futuro ha come obiettivo offrire a studenti di tutta Italia gli strumenti digitali per esplorare proprie inclinazioni e nuove opportunità durante il proprio percorso scolastico e per orientarsi nelle scelte formative e professionali post-diploma. Nata per rivolgersi ai cosiddetti Neet – ragazzi che non studiano e non lavorano -, LV8 è presente da diversi anni anche nelle scuole secondarie di secondo grado come strumento in grado di portare il digitale tra i banchi di scuola in modo innovativo e divertente e offrire un contributo al contrasto alla dispersione scolastica.

Sempre a Didacta Puglia, Next-Level ha presentato il “Viaggio nell’Orientaverso”, il nuovo format di gioco su LV8 – sviluppato ad hoc per questo progetto da Fondazione Vodafone insieme a Next-Level e tanti studenti e docenti – in cui i giovanissimi dovranno affrontare sfide e risolvere enigmi per uscire da una “escape room” e soprattutto imparare a usare il digitale per orientare il proprio percorso formativo e lavorativo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author