🔴 Diretta, Cavese-Team Altamura 1-0: primo tempo

Cronaca primo tempo

17′ – E adesso la Cavese prova a spingere sull’acceleratore, approfittando del momento di difficoltĂ della Team Altamura che non riesce a reagire.

16′ – Doccia fredda per i biancorossi. Rete che arriva dall’errore di De Santis in un momento nel quale la squadra di Di Donato stava comunque controllando il gioco.

14′ – Gol della Cavese! Arriva il vantaggio dei campani! Match sbloccato dalla rete di Sannipoli. Il numero 4 approfitta di un clamoroso errore di De Santis che liscia il pallone e trafigge l’incolpevole Viola.

10′ – Primi 10 minuti di partita che non hanno offerto molto dal punto di vista delle occasioni.

8′ – Team Altamura che prova ad affacciarsi nell’area avversaria. Al momento, nessun grattacapo per Boffelli.

4′ – Buon pallone di Fella in area a cercare l’inserimento di Sorrentino: ottima lettura di Viola che blocca la sfera.

3′ – Fase di studio in queste prime battute di primo tempo. Cavese che prova a fare la partita, Team Altamura che bada al sodo.

0′ – Comincia il match allo stadio Lamberti. Angoli: 1-0.

Il tabellino live

Cavese-Team Altamura 0-0

Reti:Â al 14′ pt Sannipoli (C).

Cavese (4-3-3): Boffelli, A. Rizzo, Piana, Saio, Loreto, Vitale, Sannipoli, Peretti, Barone, Sorrentino, Fella. A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Marranzino, Diarrassouba, Diop, Fornito, Vigliotti, Citarella. Allenatore: Di Napoli.

Team Altamura (4-3-3): Viola, F. Rizzo, De Santis, Silletti, Ortisi, Grande, Ganfornina, Bumbu, Rolando, Leonetti, D’Amico. A disposizione: Pane, Dipinto, Andreoli, Onofrietti, Gigliotti, Mane, Palermo, Dibenedetto, Lagonigro, Capanni, Simone. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Vingo di Pisa

Assistenti: Santarossa di Pordenone e Pandolfo di Castelfranco Veneto

Quarto Ufficiale: Prencipe di Tivoli

Note: Serata tranquilla su Cava dei Tirreni.

Le formazioni ufficiali

Qui Cavese – Diversi cambi per Maiuri che in mezzo al campo propone Sannipoli in mediana e Peretti mezzala. L’altra novità è in avanti con Barone a completare il tridente per quello che dovrebbe essere comunque un 4-3-3.

Qui Team Altamura – Una sola novitĂ per Di Donato: c’è Rizzo nella linea difensiva al posto di Mane. Per il resto, 4-3-3 anche per il tecnico biancorosso che conferma lo stesso undici di lunedì.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dello stadio Simonetta Lamberti e benvenuti alla diretta testuale di Cavese-Team Altamura che vi racconteremo in tempo reale, match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C.

