La Sezione crisi d’impresa del Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Acciaierie d’Italia Holding spa, già posta in amministrazione straordinaria la scorsa primavera dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La sentenza arriva a seguito del “ricorso promosso da Acciaierie d’Italia spa in amministrazione straordinaria”, come specificato in una nota del presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia.

Nel corso del procedimento, al quale hanno partecipato anche il socio privato Arcelormittal Italy Holding srl e il socio pubblico Invitalia spa, è emerso uno squilibrio finanziario di quasi un miliardo di euro. Questo debito, di natura eterogenea, è riconducibile principalmente a obbligazioni verso soci, professionisti e fornitori, accertato con il supporto di una consulenza tecnica.

La verifica dello stato passivo è stata fissata per il 5 marzo 2025 davanti al giudice delegato della procedura, la dottoressa Laura De Simone.

