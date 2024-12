Di Piazza risponde due volte alla Nocerina: zona play off riagganciata e primato nel mirino

Il Matera sfiora il colpaccio al San Francesco. Perché dopo il 2-2 di Di Piazza, prima Kernezo e poi Giordano vengono fermati da un ottimo Wodzicki che nega alla squadra di Torrisi i tre punti. In ogni caso, da Nocerina Inferiore, per i biancoazzurri arriva un pareggio davvero importante. Matera che ha risposto colpo su colpo e con un pizzico di fortuna in più poteva far sua l’intera posta in palio. I ragazzi di Torrisi, però, restano lì, in piena zona play off ma con vista primato e si preparano ad un girone di ritorno davvero importante.

LE SCELTE – Torrisi conferma il 4-2-3-1 di sette giorni fa contro l’Ugento, con Malara a sinistra, al posto di Casiello che si accomoda in panchina, e la novità di Sicurella in mezzo al campo, a far coppia con Zampa. Sulla trequarti, invece, c’è Marigosu alla prima da titolare. Undici confermato anche per Campilongo: per la Nocerina è 4-3-3 con Marquez terminale offensivo.

PRIMO TEMPO – È Il Matera che si rende pericoloso dopo soli 2’ con un ottimo pallone per Di Piazza che in piena area ci prova ma è pronta la risposta di Wodzicki in corner. Biancoazzurri che continuano a premere sull’acceleratore, soprattutto sulle due corsie esterne. La Nocerina si fa vedere ma non riesce a rendersi pericolosa. E al 26’ è il Matera a sfiorare il vantaggio. Direttamente su calcio di punizione, dai venticinque metri è Marigosu che pennella una bellissima traiettoria: palla che si stampa sul campo. Ma da gol sbagliato, a gol subito è davvero questione di minuti. Perché al 32’ dagli sviluppi di calcio d’angolo, contatto in piena area tra Malara e Felleca con l’arbitro Barbetti di Arezzo che indica il dischetto. E dagli undici metri, Bollino spiazza Brahja per il vantaggio rossonero. Nel finale di frazione ancora Bollino da una parte e Kernezo dall’altra ci provano, ma senza rendersi pericolosi.

SECONDO TEMPO – Parte meglio la Nocerina che ci prova prima con Marquez, poi con Gerbaudo ma in entrambe le circostanze è abile Brahja. I rossoneri spingono di più, ma è il Matera a trovare il pareggio. Al 21’ Kernezo si invola in area e viene steso da Wodzicki: anche qui è rigore per l’arbitro. Dagli undici metri, Di Piazza non sbaglia e firma il pareggio. Nemmeno il tempo di esultare per i biancoazzurri che la Nocerina trova il nuovo vantaggio. È Felleca che direttamente da calcio di punizione trova la conclusione perfetta con Brahja che vede la sfera insaccarsi in rete. Il Matera, però, è bravo a tenere aperta la partita e nel finale trovare il pareggio. Al 41’ errore di Silvestri che apre l’autostrada per Di Piazza che tutto solo infila Wodzicki per il nuovo pareggio. I biancoazzurri ci credono e provano addirittura a vincerla. Al 44’ è Di Piazza che serve Kernezo che ci prova da fuori: Wodzicki salva i suoi. E l’estremo difensore rossonero si ripete pochi minuti dopo sul bel diagonale di Giordani deviandolo in corner.

IL TABELLINO

Nocerina-Matera 2-2

Reti: al 33’ pt Bollino (N) su rigore, al 22’ st Di Piazza (M) su rigore, al 28’ st Felleca (N), al 41’ st Di Piazza (M).

Nocerina (4-3-3): Wodzicki, Padalino, Lomasto (dal 45’ st Favetta), Sparandeo, Tempre, Faiello, Provenzano (dal 7’ st Gerbaudo), Bottalico, Bollino (dal 27’ st Silvestri), Marquez (dal 30’ st Ferrari), Felleca. A disposizione: Pellegrino, Giacinti, Fabbricatore, Grandis, Fraraccio. Allenatore: Campilongo.

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Baldi, Malara, Sicurella (dal 12’ st Basualdo), Zampa (dal 37’ st Coquin), Burzio (dal 12’ st Cavallo), Marigosu (dal 29’ st Giordani), Kernezo, Di Piazza (dal 45’ st Casiello). A disposizione: Testagrossa, Spinelli, Carbone, Iaccarino. Allenatore: Torrisi.

Arbitro: Barbettidi Arezzo.

Assistenti: Veli di Pisa e Alfieri di Prato.

Note: Giornata fredda su Nocera Inferiore. Terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Lomasto e Faiello (N) e Marigosu, Brahja e Zampa (M). Angoli: 8-4 per il Matera. Recupero: 1’ pt e 6’ st. Spettatori: 3500 circa con 300 prevenienti dalla Città dei Sassi.

