“Delfino”, l’ultimo romanzo del colonnello del ruolo d’onore Carlo Calcagni

“Delfino”, edito da Visione Scuola, è l’ultimo lavoro di Carlo Calcagni, Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano.

Acquistabile su Amazon, in modalità cartacea o ebook, “Delfino” narra le avvincenti avventure del piccolo mammifero che, accompagnato dai suoi fedeli amici, solca i mari alla ricerca della Felicità.

Un viaggio avventuroso, tra giornate di burrasca e placida bonaccia, solcando la superficie del mare ed affrontando i pericoli degli abissi, fino al magico incontro con Sirena, che rivela ai cuccioli il segreto della Felicità.

La favola, arricchita dalle illustrazioni di Maria Alvarez, è destinata ad un pubblico di lettori da 0 a 99 anni e veicola messaggi, valori ed ideali profondi.

La lettura induce alla riflessione sul senso della vita, che deve essere sempre e comunque valorizzata in ogni istante, nonostante le insidie ed i pericoli che nasconde.

Affronta e sottolinea l’importanza del gruppo, del NOI rispetto all’IO, invitando ad abbandonare l’autoreferenzialita’ e ad abbracciare il valore della condivisione, della collaborazione, dell’aiuto reciproco e del sostegno all’amico in difficoltà.

Racconta dell’importanza del dono gratuito e disinteressato di sé e del proprio tempo al prossimo, perché nulla rende più felici ed arricchisce del potersi donare per il bene di chi ne ha bisogno.

Sottolinea il ruolo dei genitori, detentori di grandi verità e guide importanti lungo il percorso della crescita, testimoni credibili di buone pratiche, autorevoli consiglieri che permettono di apprendere attraverso errori e cadute, perché nella vita si può anche cadere, ma l’importante è sapersi rialzare, più forti e motivati di prima.

Invita a riscoprire la fiducia in se stessi e a valorizzare le proprie potenzialità. Ognuno di noi è unico e speciale, nella sua eccezionalità.

Il lettore vivrà attraverso le pagine riccamente illustrate di “Delfino” emozioni profonde, scaverà nel suo intimo, si soffermerà a riflettere sul senso della vita e sulle sue priorità.

Comprenderà come essa sia davvero fugace e come spesso sia indispensabile fermarsi. Solo così sarà possibile apprezzare la gioia di una nuova alba di luce, che donerà il mistero di un nuovo giorno tutto da vivere, così come il rossore di un tramonto, che indurrà ad un bilancio su quanto si è realizzato, per poter sfidare il giorno successivo i propri limiti e librarsi nel cielo limpido in nuove entusiasmanti acrobazie aeree.

Carlo Calcagni, un eroe moderno, che esiste e (r)esiste agli urti della vita, un sognatore che non si arrende, mai, di fronte alle avversità, ma crede fortemente nella speranza di un futuro migliore, nonostante tutto e tutti, è Delfino, che ricerca in ogni anfratto, grotta, pertugio una Felicità di cui ha tanto sentito favoleggiare …

La stessa Felicità che è sempre stata proprio accanto, o meglio, dentro di lui…

