Decreto ex Ilva, via libera dal Senato con 84 voti favorevoli

Via libera del Senato al decreto ex Ilva con 84 voti favorevoli, 27 contrari e 30 astenuti. Il dl punta alla continuità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Taranto, con l’obiettivo di tutelare non solo la produzione, ma anche i lavoratori, l’ambiente e la salute dei cittadini. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera e deve essere convertito in legge entro il 18 marzo.

