Crotone-Picerno 0-0: risultato prezioso per i lucani allo “Scida”

Crotone e Picerno non vanno oltre lo 0-0 allo “Scida”. Le due formazioni si dividono un tempo a testa con gli ospiti più lucidi nella prima frazione di gioco e capaci di costruire almeno quattro situazioni nitide per passare in vantaggio. Nei secondi 45′ minuti è il Crotone a condurre la gara, sfiora il gol in diverse occasioni, ma non riesce a scardinare la retroguardia lucana e deve fare i conti con i riflessi di Summa. Con il punto conquistato da entrambe, Crotone e Picerno salgono rispettivamente a quota 40 e 34, restando al sesto ed ottavo posto.

LA CRONACA

95′: FINITA!

95′ : Il Crotone sfiora il gol vittoria a tempo scaduto con Vilardi, ma Summa è ancora provvidenziale nel mantenere la propria porta inviolata

90′ : segnalati 5′ di recupero

88′: Altro cambio nel Picerno con Santarcangelo che fa il suo ingresso in campo, al posto di Bernardotto. Entra anche Allegretto per Guerra

86′ : Ammonito De Ciancio del Picerno

83′ : Esce Gallo per Stronati nel Crotone, entra anche Vitale per Oviszach

82′ : Giallo per Guerini ed Esposito

80′: Grande intervento di Summa, Gomez in area si gira e calcia, ma il portiere del Picerno si allunga e spedisce la palla in angolo

77′ : Primo cambio nel Crotone: fuori Silva per Vilardi

76′ : Fuori Petito per De Ciancio nel Picerno

74′ : ammonito Di Pasquale nelle fila del Crotone. E’ il primo iscritto sul taccuino del direttore di gara

71′ : Doppio cambio nel Picerno: entrano Esposito e Cardoni per Volpicelli ed Energe

70′ : Oviszach s’impadronisce della sfera dopo un’incertezza difensiva, ma dal limite apre troppo il destro e sciupa una buona chance

68′ : Botta dalla distanza di Cargnelutti, il suo mancino viene deviato in corner dal portiere ospite

67′ TRAVERSA DEL CROTONE! Oviszach sforna un destro a giro in area che s’infrange sulla traversa, Summa non avrebbe potuto nulla

63′ : Silva si mette in proprio e conclude dal limite, nessun problema per l’estremo difensore ospite

62′ : Gomez si libera di un avversario ed arma il mancino, tiro centrale e facile preda di Summa

51′ : Oviszach pennella su punizione, pesca Di Pasquale sul secondo palo, ma la sfera si spenge a lato

45′: INIZIA IL SECONDO TEMPO

➕ SECONDO TEMPO ➕

48′ : Finisce la prima frazione allo “Scida”. Non sono mancate le emozioni, seppur le squadre siano ancora sullo 0-0. Meglio il Picerno che può recriminare per un paio di occasioni nitide non capitalizzate.

47′ : Ancora D’Alterio ! Il portiere del Crotone è superlativo nel respingere una deviazione nella mischia

46′ : Punizione a tagliare l’area di rigore di Volpicelli, Cargnelutti anticipa Manetta spedendo la sfera in angolo

45′ : segnalati 3′ di recupero

31′ : Terza chance in pochi minuti per gli ospiti con Nicoletti che deve arrendersi ai riflessi del portiere di casa, lesto nel neutralizzare un tentativo sottomisura

30′ : Il Picerno preme ancora: Bernardotto lanciato in profondita calcia in area da posizione defilata, D’Alterio si salva in angolo

28′: Occasionissima per il Picerno: sugli sviluppi di un angolo battuto da Volpicelli, Nicoletti fa la torre per Franco che arriva in precario equilibrio e spedisce alto da pochi passi

25′ : Ancora lucani in avan: Energe calcia dal limite, tiro deviato in corner dalla retroguardia di casa

15′ : Il Picerno risponde con Pagliai che mette al centro nel tentativo di servire Bernardotto, ma D’Alterio anticipa l’attaccante ospite

13′ : Altro squillo del Crotone con un destro a giro di Oviszach dal limite, Summa si allunga in angolo

10′ : Summa respinge con i guantoni una palla velenosa da corner, anticipando Gomez

7′ : Crotone costretto al primo cambio: esce Barberis per infortunio, dentro Schirò

1′: PARTITI!

➕ PRIMO TEMPO➕

CROTONE-PICERNO 0-0

CROTONE (3-4-2-1) : D’Alterio 7; Guerini 6, Cargnelutti 6,5, Di Pasquale 6,5; Giron 6, Gallo 5,5 (83′ Stronati), Barberis s.v. (7′ Schirò 6), Silva 6 (77′ Vilardi); Tumminello 6, Oviszach 6,5 (83′ Vitale); Gomez 6,5. A disposizione: Martino, Sassi, Piras, Armini, Di Stefano, Cantisani, Gropppelli, Cocetta, Rispoli. All: Longo

PICERNO (4-2-3-1) : Summa 7,5; Pagliai 6, Manetta 6, Nicoletti 6, Guerra 6 (88′ Allegretto); Franco 6, Maselli 5,5; Energe 6 (71′ Cardoni), Volpicelli 6,5 (71′ Esposito 6), Petito 6 (76′ De Ciancio 6); Bernardotto 6,5 (88′ Santarcangelo). A disposizione: Merelli, Ragone, Papini, Palazzino, Graziani. All: Tomei

ARBITRO: Di Reda di Molfetta

ASSISTENTI: Massari, Tomaso, Vazzano

AMMONITI: Di Pasquale (C), Guerini (C), Esposito (P), De Ciancio (P)

RECUPERI: 3′ pt, 5′ st

NOTE: angoli 5-9

