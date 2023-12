Sono stati avviati in questi giorni i lavori di cantiere per la realizzazione dell’area ricreativa e sportiva che sorgerà presso il plesso scolastico Giovanni XXIII. L’opera rientra nell’ambito degli interventi di adeguamento funzionale e di riqualificazione degli edifici scolastici finanziati dal Programma Operativo Complementare – POC – del Fondo di Sviluppo e Coesione (Delibera CIPE n.24/2016).

Il progetto è finalizzato a dotare l’attuale area giochi del Giovanni XXIII di un punto di aggregazione giovanile e sociale, potenziando e valorizzando così un sito dove già si svolgono attività sportive estemporanee. La nuova area sarà utile e adatta anche per ospitare attività ludico ricreative.

L’importo dei lavori a copertura del progetto ammonta a circa 340 mila euro. I lavori consisteranno nella realizzazione di un campetto polifunzionale completamente protetto da una rete e adatto per sport quali lo street-basket, il calcetto e la pallavolo. È prevista inoltre una zona attrezzi per l’attività ginnica all’aperto.

L’area oggetto dell’intervento di riqualificazione sarà accessibile alla cittadinanza anche in orari differenti rispetto alla fascia oraria scolastica, con indicazioni e info riportate in un apposito regolamento da redigere successivamente.

«Si tratta di opere pubbliche di riqualificazione che rendono più vivibile e accessibile a tutti un’area del nostro Comune finora limitata all’uso scolastico del plesso», dichiara Michele Palmisano, assessore ai lavori pubblici e urbanistica. «A chiusura del cantiere, anche la zona Crispianello sarà dotata di uno spazio di aggregazione disponibile per tutti, come in altri siti della città, nel quale poter praticare attività sportive esterne in libertà e sicurezza».

