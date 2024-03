Cresce l’incidenza del rischio dello spettro autistico

Gli ultimi dati non sono confortanti: aumenta l’incidenza dei rischi di sviluppare disturbi dello spettro autistico, caratterizzato da deficit nell’interazione e comunicazione sociale, da parte dei bambini che non vanno isolati bensì inseriti in un circuito di inclusione sia a scuola che nella società. Se n’è parlato nel corso del convegno svoltosi presso Istituto di Cultura e Lingue Marcelline a Lecce. Il convegno, a cui hanno partecipato docenti, esperti, pediatri e neuropsichiatri, è stato organizzato da: Lions Club Copertino Salento “Pino Cordella”, Lions Club Lecce Tito Schipa, Leo Club Copertino Salento “Pino Cordella” e Lions International con il patrocinio di Provincia di Lecce, Città di Lecce e Istituto Marcelline. Esperti a confronto per individuare ancor prima della diagnosi e della terapia le cause che non sono imputabili a quanto pare solo ad una componente genetica ma anche ambientale senza tralasciare l’età dei genitori. Molti bambini con disturbo delle spettro autistico, tuttavia, non presentano una disabilità intellettiva ma una neuro diversità. Ma la bellezza è anche nella diversità.

