Tre giornate al termine della stagione regolare e una corsa salvezza che coinvolge almeno nove squadre. La serie D ha il pepe anche nella coda e non solo al vertice della classifica. Anzi, a conti fatti, gli ultimi 270 minuti potrebbero rivelarsi più interessanti proprio per definire le due retrocessioni, le quattro formazioni impegnate nei play out e quelle che il traguardo della permanenza lo taglieranno senza ulteriori patemi. Nel gruppone di formazioni che si giocano la salvezza è nutrita la pattuglia di pugliesi e lucane: Molfetta e Gravina strizzano l’occhio al calendario per avere un alleato anche per evitare i play out; per Francavilla e Lavello, invece, il cammino sembra più complicato.

