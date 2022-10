Vincere con qualsiasi risultato o, in alternativa, pareggiare segnando almeno tre reti. Sono le uniche strade praticabili dal Bisceglie per continuare il cammino in Coppa Italia in vista del match di ritorno del secondo turno, fissato per giovedì 20 ottobre (inizio ore 15,30) con il Mola, attualmente domiciliato al “Comunale” di Capurso. Si riparte dal rocambolesco 2-2 dell’andata al “Ventura” di 15 giorni fa, scaturito in fondo ad un match ricco di emozioni e dai contenuti agonistici elevati.

“E’ una settimana importante per tanti motivi, non ultimo l’incontro di Coppa con il Mola a cui teniamo particolarmente – sottolinea il tecnico nerazzurro Franco Cinque – . Difficile in casa loro non sarà affatto semplice, ma cercheremo con il massimo impegno di andare avanti in questa competizione e ci stiamo preparando al meglio in tal senso. Le defezioni non mancano, sebbene da ieri possa contare su un paio di nuovi elementi in organico (Mastrippolito e Di Schiena, nda). Sarà fondamentale approcciare l’impegno con la stessa determinazione di domenica scorsa contro l’Orta Nova, soltanto da domani sera inizieremo a pensare alla sfida di domenica prossima con la capolista Manfredonia”.

Nel Bisceglie saranno assenti per squalifica Rodriguez e Barletta, mentre torna a disposizione Paolillo dopo il turno di stop. Rientrati in gruppo Fanelli (ex della gara) e l’under Frezza. Rispetto all’andata il Mola ha cambiato sia guida tecnica, con l’avvento di mister Vito Castelletti (altro ex) in luogo di Massimiliano Tangorra, sia direttore sportivo (Danilo Dammacco al posto di Francesco Morgese). Tra i biancazzurri mancherà il centrocampista nonché capitano Diagne, squalificato. La direzione della gara è affidata alla terna di Barletta capeggiata da Francesco Sarcina, assistito da Francesco Dimonte e Michele Diella. (Foto Emmanuele Mastrodonato)