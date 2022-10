Virtus Francavilla: Calabro, ‘Dopo lo svantaggio siamo crollati’

“Abbiamo reso la vita difficile a una squadra importante come il Crotone. Ci siamo difesi con ordine creando difficoltà con le ripartenze. Stavamo lottando e stringendo i denti, ma una volta in svantaggio ci è crollato il mondo addosso. Avevamo in campo calciatori affaticati per le tante partite ravvicinate e per i postumi di infortuni. Dopo il primo gol del. Crotone siamo caduti nella disperazione, non deve più accadere: dobbiamo continuare a giocare mantenendo equilibrio e nervi saldi”. È il commento di Antonio Calabro dopo il ko di Crotone.