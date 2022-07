I risultati delle altre tre gare valide per il turno preliminare della Coppa Italia. Oltre al Bari (3-0 al Padova) passano Modena, FeralpiSalò e Palermo.

MODENA-CATANZARO 3-1

1′ Silvestri (M), 45’+1′ Diaw (M), 59′ Tentardini (C), 74′ Magnino (M)

SUDTIROL-FERALPISALÒ 1-3

34′ e 49′ Siligardi (F), 52′ Cernigoi (F), 56′ Voltan (S)

PALERMO-REGGIANA 3-2

3′ Brunori (P), 40′ Brunori (P), 57′ rig. Rosafio (R), 80′ Brunori (P), 88′ D’Angelo (R)

Completato il turno preliminare, preludio ai trentaduesimi di finale in cui entreranno in scena le prime squadre di Serie A: dal 5 all’8 agosto, con diretta su Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it, in campo Verona, Torino, Sassuolo, Udinese, Bologna, Empoli, Sampdoria, Spezia, Salernitana, Lecce, Cremonese e Monza. Tra le novità di questa edizione la possibilità di portare in panchina 15 giocatori e la soppressione della regola del ‘gol doppio’ segnato in trasferta in caso di parità nelle sfide tra andata e ritorno.

Le big entreranno in scena dagli ottavi di finale di gennaio 2023. L’Inter detentrice del torneo e quindi numero 1 del tabellone giocherà sempre in casa le sfide a scontro diretto, con Atalanta e Juventus sulla strada della finale. Per il Milan possibili incroci con Fiorentina e Napoli. Il derby di Milano, invece, sarà eventualmente possibile solo in finale.

IL PROGRAMMA

5 agosto

17.45 Cagliari-Perugia (Canale 20 e Sportmediaset.it)

18.00 Udinese-Sudtirol/Feralpisalò (Italia 1 e Sportmediaset.it)

21.00 Lecce-Cittadella (Canale 20 e Sportmediaset.it)

21.15 Sampdoria-Reggina (Italia 1 e Sportmediaset.it)

6 agosto

17.45 Pisa-Brescia (Canale 20 e Sportmediaset.it)

18.00 Spezia-Como (Italia 1 e Sportmediaset.it)

21.00 Empoli-Spal (Canale 20 e Sportmediaset.it)

21.15 Torino-Palermo/Reggiana (Italia 1 e Sportmediaset.it)

7 agosto

17.45 Venezia-Ascoli (Canale 20 e Sportmediaset.it)

18.00 Verona-Bari/Padova (Italia 1 e Sportmediaset.it)

21.00 Salernitana-Parma (Canale 20 e Sportmediaset.it)

21.15 Monza-Frosinone (Italia 1 e Sportmediaset.it)

8 agosto

17.45 Genoa-Benevento (Canale 20 e Sportmediaset.it)

18.00 Sassuolo-Modena/Catanzaro (Italia 1 e Sportmediaset.it)

21.00 Cremonese-Ternana (Canale 20 e Sportmediaset.it)

21.15 Bologna-Cosenza (Italia 1 e Sportmediaset.it).