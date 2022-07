“Vittoria semplice? Diciamo che è stato un nostro merito renderla semplice, perché tutte le partite sono complicate – analizza Michele Mignani, allenatore del Bari, dopo la vittoria sul Padova nel turno preliminare della Coppa Itala -. Nel primo tempo siamo stati bravi a sbloccarla subito costruendoci un bel vantaggio. Si sono viste tante cose buone e altre meno buone, che dobbiamo obbligatoriamente migliorare. Per esempio, quando gli avversari ti danno la possibilità di segnare più gol devi approfittarne. Poi, bisogna capire i momenti di una partita, quando è il momento di gestire la palla per risparmiare energie e far faticare gli altri. Questo non l’abbiamo fatto bene e non capiterà spesso di essere in vantaggio di due gol così presto, anche se me lo auguro. So che questo non è ancora il calcio vero, ma sono contento perché mi è piaciuta la voglia di vincere dei ragazzi”.