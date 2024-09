Coppa Italia Eccellenza, UC Bisceglie domina l’andata: 4-2 al Molfetta

In un derby ricco di emozioni e colpi di scena, l’Unione Calcio Bisceglie si aggiudica la vittoria per 4-2 con il Molfetta al Di Liddo, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. La squadra di casa, nonostante un avvio in salita, riesce a imporsi con grinta e determinazione, assicurandosi un prezioso vantaggio in vista della gara di ritorno.

La partita inizia con il Molfetta subito aggressivo: al primo minuto, La Pietra si rende pericoloso con una discesa sulla sinistra, ma il suo tentativo viene facilmente neutralizzato dal portiere Lutzardo. Gli ospiti continuano a spingere, con un tiro di Maggiari dalla distanza e un destro a giro sempre di La Pietra, ma senza successo. L’Unione Calcio, però, non si lascia intimidire e reagisce con determinazione: al 15′, un contropiede ben orchestrato da Pelosi porta al calcio di rigore, che Suriano trasforma, sbloccando il risultato. Pochi minuti dopo, al 19′, il neoacquisto Dembele approfitta di una mischia in area e raddoppia, portando l’Unione sul 2-0.

Il Molfetta non si dà per vinto e al 29′ Maggiari riapre la partita con un sinistro a giro, accorciando le distanze. Il ritmo della gara aumenta, con l’Unione che sfiora più volte il terzo gol, ma si va all’intervallo sul 2-1.

Nella ripresa, il Molfetta entra in campo con rinnovata energia e al 53′ trova il pareggio grazie a La Pietra, che finalizza un contropiede con un preciso destro a giro. L’Unione, però, non si scompone e al 60′ torna in vantaggio con Suriano, che segna la sua doppietta deviando in rete una punizione. Gli azzurri difendono il risultato con ordine, rischiando poco, fino al 90′, quando De Blasio approfitta di un errore difensivo e con un destro preciso chiude definitivamente i giochi sul 4-2.

UC BISCEGLIE-MOLFETTA 4-2

RETI: 15′ Suriano (U), 19′ Dembele (U), 29′ Maggiari (M), 53′ La Pietra (M), 60′ Suriano (U), 96′ De Blasio (U).

UC BISCEGLIE: Lutzardo, La Notte (68′ Di Pierro), Miano, Adrian, Petrizzelli, Dembele (70′ Zinetti), Andriano, De Marco (61′ De Blasio), Ziani (75′ Farinola), Suriano, Pelosi (73 ‘Amoroso). Panchina: Di Lullo, Dicorato, Dell’Olio, Cirulli. All. Monopoli.

MOLFETTA: Liso, Comitangelo, Romanelli, Carubini (76′ Potenza), Forgione, Calabria, Morra (89′ Mastrorilli), Carannante (66′ Del Cason), La Pietra, Maggiari (88′ Colamesta), Barrasso (46′ Ciranna). Panchina: Del Rosso, Tupputi, Carlucci, Vino. All. Carbone.

Arbitro: Torre di Barletta. Assistenti De Fazio e Nasca di Barletta.

Ammoniti: 7′ Romanelli (M), 21′ Adrian (U), 15′ Carubini (U), 49′ Dembele (U), 68′ Ciranna (U), 73′ Suriano (U), 83′ Andriano (U).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author