Vigilia di Coppa Italia per il Bari, che alle 18.00 di mercoledì 19 ottobre sarà di scena al Tardini di Parma per i sedicesimi. “Dal momento che giocheremo più partite in pochi giorni, chi è stato utilizzato meno troverà spazio, così come riposerà chi è stato maggiormente impegnato. La partita di Coppa Italia con il Parma è stimolante anche per l’opportunità di affrontare l’Inter a San Siro, ma dobbiamo fare un passo per volta. Al Tardini conteranno le motivazioni e lo spirito di combattimento”.

Mignani torna sulla sconfitta del San Nicola con l’Ascoli, la prima in campionato: “Bisogna essere realisti e capire che alcune partite possono non andare bene, anche perché c’è sempre un avversario. Sabato scorso l’Ascoli ha fatto di tutto per impedirci di giocare, ma con Parma, Frosinone e Ternana saranno partite diverse perché ogni squadra ha la sua identità”.

Turnover di Coppa – “Ci saranno cambiamenti per ottimizzare risorse fisiche e mentali. Alcuni giovani sono in grado di disputare tre partite in una settimana, altri hanno bisogno di gestire le energie. In porta ci sarà Frattali, è affidabile e nella passata stagione è stato il nostro portiere titolare. Tutti i calciatori della nostra rosa sono affidabili, ma quando la squadra sta facendo bene un percorso forse è più giusto dare continuità, cambiare è un rischio. Poi, dipende sempre dal momento di una partita: per esempio, a Venezia era necessario far entrare due esperti”.

Il Parma – “Ha tantissima qualità ed è cresciuto molto rispetto alla prima di campionato, come noi del resto. È una squadra pericolosissima. Sono sicuro che non ci aspetterà, ma proverà a imporre il proprio gioco”.

Infortunio Maiello – “Non è grave, bisogna valutarlo giorno per giorno, ma i tempi di recupero non sono lunghissimi. Abbiamo tre calciatori che possono sostituirlo: Maita, Mallamo e Benedetti”.