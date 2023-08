Conversano, divanificio abusivo scoperto dalla Gdf

CONVERSANO – Un divanificio completamente abusivo a Conversano, nel Sud Est Barese. È quanto hanno individuato i finanzieri di Monopoli che sono riusciti a localizzare la struttura principale di produzione e un ulteriore deposito, entrambi non dichiarati. L’area era inoltre adibita a discarica non autorizzata di rifiuti ingombranti e speciali, anche pericolosi, in quanto presenti materiali prevalentemente derivanti dall’attività di manifattura. Sulla stessa area sono stati poi rinvenuti veicoli fuori uso, motori, marmitte, batterie, filtri dell’olio, tettoie coibentate e pneumatici. Gran parte degli scarti di lavorazione e i divani ritirati a fronte della cessione del nuovo prodotto venivano illecitamente smaltiti dandoli alle fiamme sul fondo privato, sprigionando per di più emissioni gassose tossiche e nocive. I finanzieri hanno lì trovato anche un lavoratore in nero senza alcun tipo di protezione individuale. L’attività è stata sospesa in quando sconosciuta al fisco. Sequestrata l’intera area per un totale di 13mila metri quadri.

