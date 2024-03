Confagricoltura Puglia, ‘Per Pasqua più presenze in agriturismo’

“La Puglia si conferma una meta privilegiata per chi desidera trascorrere le festività pasquali immersi nella natura, nella cultura e nei sapori autentici della regione. Con prenotazioni in crescita soprattutto nella ristorazione, gli agriturismi pugliesi avranno ottimi risultati in termini di presenze per le prossime festività nonostante la Pasqua cada quest’anno a inizio aprile”. Lo spiega in una nota Confagricoltura Puglia.

“I turisti che scelgono di trascorrere le festività pasquali in agriturismo in Puglia per esperienze sempre piu autentiche e immersive – evidenziano Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia; e Giovanni Scianatico, presidente di Agriturist Puglia -.

”Vogliono non solo gustare i piatti tipici della tradizione pugliese, ma anche scoprire le radici culturali della regione, le sue tradizioni secolari e i suoi paesaggi. Le strutture agrituristiche che offrono esperienze enogastronomiche e culturali hanno ottenuto i migliori risultati, rispondendo con successo alle esigenze dei turisti moderni”.

Stabili i prezzi, secondo un’elaborazione di Confagricoltura Puglia e Agriturist non si registrano aumenti nei pernotti e nella ristorazione rispetto al 2023.

I dati confermano un trend positivo per l’agriturismo pugliese, che negli ultimi anni ha registrato una significativa crescita sia in termini di strutture che di servizi offerti.

Dal 2004 al 2022, il numero di aziende agrituristiche è praticamente raddoppiato, con un tasso medio di crescita annuo del 3% in linea con i dati nazionali.

