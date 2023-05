Roma – Nonostante lo scontro frontale tra maggioranza e opposizione, Chiara Colosimo viene eletta presidente della commissione antimafia nel giorno in cui si ricorda la strage di Capaci dove perse la vita il Giudice Falcone e la sua scorta. Ad incassare la vicepresidenza è il deputato azzurro Mauro Dattis e il grillino Cafiero De Raho. La lotta alla mafia ha detto Dattis richiederà la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, per promuovere e diffondere la cultura della legalità sensibilizzando ed educando le nuove generazioni con l’aiuto di chi opera su ogni terriorio. Un impegno a combattere la mafia è quello che hanno assunto anche gli altri parlamentari pugliesi che entrano a far parte della commissione antimafia

