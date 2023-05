Palese: ‘Approvate 4 leggi che migliorano sanità pugliese’

“Quella di oggi in Consiglio Regionale è stata una giornata molto positiva. Esprimo la soddisfazione del Governo regionale per l’approvazione, all’unanimitá, di quattro provvedimenti, tutti su proposta di consiglieri regionali, che contribuiranno a migliorare il servizio sanitario regionale in favore dei cittadini”. Lo dichiara in una nota Rocco Palese, assessore alla Salute della Regione Puglia.

”Voto positivo di tutto il Consiglio alle norme sullo psicologo di base, screening neonatale, dentista e l’anestesista per i disabili nei presidi di assistenza territoriali dotati di servizio chirurgico e sulla prevenzione e il contrasto delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno. Ritengo sia stata scritta una pagina di buona politica al servizio dei cittadini”, conclude Rocco Palese, assessore alla Salute della Regione Puglia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp