Colpo di Pistola contro la Sede della Corte d’Appello di Taranto: Indaga la Polizia di Stato

TARANTO – Durante la notte di San Silvestro, un episodio inquietante ha scosso il quartiere Paolo VI di Taranto. Un colpo di pistola è stato sparato contro la sede della Corte d’Appello della città, danneggiata una delle vetrate che affacciano su Via Impastato, un atto che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine. L’allarme è stato lanciato dai vigilanti in servizio, che hanno prontamente segnalato l’accaduto alle autorità. La Polizia di Stato è subito intervenuta sul luogo per avviare le indagini e chiarire la dinamica del gesto.

Non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha destato allarme, soprattutto considerando la natura simbolica e istituzionale dell’edificio preso di mira. Gli investigatori dopo aver appurato che si è trattato di un colpo d’arma da fuoco, stanno lavorando per risalire all’autore del gesto e comprendere se si tratti di un atto isolato o se vi siano motivazioni più complesse.

L’incidente rappresenta un segnale preoccupante per la sicurezza nel quartiere e per l’integrità delle istituzioni cittadine.

In evidenza la foto della vetrata danneggiata di Francesco Manfuso

