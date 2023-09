Clamoroso Nardó: Ragno verso le dimissioni

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena in casa Nardó. Secondo informazioni raccolte dalla redazione di Antenna Sud, l’allenatore Nicola Ragno starebbe pensando alle dimissioni. Non sono ancora chiari i motivi della possibile rottura, soprattutto in considerazione del fatto che il club aveva allestito una rosa di primissima fascia, accontentando tutte le richieste del tecnico. La società pare sia già al lavoro per cercare un sostituto di livello.

