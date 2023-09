Taranto: allenamenti allo Iacovone B

TARANTO – Il Taranto ha ripreso ad allenarsi in vista della prima trasferta stagionale in programma lunedì sera al Curcio di Picerno. La squadra di Capuano, reduce dal 2-0 rifilato al Foggia nel derby di domenica scorsa, si è ritrovata allo Iacovone B, struttura a parte rispetto allo stadio per cui, con un’ordinanza apposita, il sindaco ha apposto i lucchetti in maniera temporanea in attesa che vengano quantificati i danni alla struttura dopo l’incendio dei giorni scorsi. Analizzando le questioni prettamente legate al rettangolo verde, l’allenatore rossoblù, in vista della trasferta in Basilicata, potrà contare nuovamente su Mastromonaco e De Santis, entrambi squalificati per un turno in occasione della partita d’esordio.

Al tecnico l’arduo compito di scegliere se schierarli già dal primo minuto oppure a partita in corso tenendo anche conto della questione legata al minutaggio: più che Mastromonaco, che dovrebbe rientrare nei ranghi titolari, a rischiare il posto dal 1′ è De Santis. Ma ci sono ancora diversi giorni per chiarire ogni dubbio. A dirigere la partita in terra lucana, lunedì, sera, sarà Costanza della sezione di Agrigento, coadiuvato da Nana Tchato e Minafra, entrambi della sezione di Roma 2. Quarto uomo Luongo di Napoli.

