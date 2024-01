Cinema, dalla Giunta regionale un milione di euro per il Bif&st 2024

BARI – Questo Bifest s’ha da fare. Dopo le richieste di certezze e le minacce non poco velate di portare la kermesse in un’altra città alla fine della scorsa edizione, ecco che la Giunta Regionale mette un punto definitivo all’dizione numero 14 del Bari International Film & Tv Fest e annuncia una dotazione economica da un milione di euro per la rassegna che quest’anno si terrà dal 16 al 23 marzo.

A meno di due mesi dalla data inaugurale, il direttore artistico Felice Laudadio potrà tirare un sospiro di sollievo dopo aver spiegato in più e più occasioni che “servono i fondi per organizzare un festival simile” e che “non ci si può ridurre all’ultimo minuto”.

Ma intanto, la Giunta regionale ha deciso e ha stanziato il milione di euro riconoscendo alla kermesse “una valenza strategica sul piano culturale, sociale ed economico”. E rilancia, annunciando di aver dato mandato alla fondazione Fondazione Apulia Film Commission di valutare termini e condizioni per l’acquisizione alla proprietà pubblica del marchio Bifest e brand collegati attualmente detenuti in via esclusiva da una società di capitali privata. Intanto, in attesa dell’accordo, la giuria del festival la scorsa settimana ha annunciato i principali premi che saranno assegnati durante i dieci giorni della kermesse. Tra questi il premio Vittorio Gassman a Pierfrancesco Favino per Comandante, l’Ettore Scola come regia rivelazione a Paola Cortellesi, il premio Mario Monicelli come miglior regia a Matteo Garrone per Io Capitano, il premio Anna Magnani come miglior attrice protagonista ad Alba Rorhwacher per Mi fanno male i capelli e il premio Alberto Sordi come miglior attore non protagonista a Sergio Rubini per Felicità.

