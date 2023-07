Cia: Mobilitazione a Foggia in difesa del grano italiano

Un’iniziativa pubblica per “difendere il grano italiano” è stata organizzata dai cerealicoltori Cia di tutta la Capitanata con le delegazioni provenienti dall’intera Puglia che manifesteranno insieme mercoledì 12 luglio davanti alla sede della Camera di commercio di Foggia.

“Il prezzo riconosciuto ai produttori cerealicoli non è remunerativo e non è equo rispetto al livello qualitativo del nostro grano e ai costi di produzione sostenuti dagli agricoltori”, dichiara Gennaro Sicolo, presidente regionale di Cia Puglia e vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani.

“Negli ultimi due anni – continua – la situazione è andata peggiorando, soprattutto in parallelo con l’inizio della guerra in Ucraina e l’aumento delle importazioni. Per questo motivo, lo scorso 14 aprile, abbiamo lanciato una petizione nazionale che ha raccolto finora più di 50.000 firme”.

Da luglio 2022, viene precisato, il valore riconosciuto ai produttori di grano duro si è dimezzato. A Foggia, il mercoledì è giorno di quotazioni per il cereale più importante. Le ultime quotazioni registrano 330-335 euro/tonnellata per il ‘fino’ e 355-360 euro/tonnellata per il biologico.

“Valori lontanissimi dai 600 euro/tonnellata sfiorati a giugno 2022. I continui ribassi – dichiara il presidente di Cia Capitanata, Angelo Miano – stanno diventando un gioco al massacro”.

