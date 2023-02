Cheddira prima sbaglia un rigore, poi incorna e fissa il terzo posto del Bari che batte 2-1 il Cosenza e raggiunge Reggina e Sudtirol sulla piazza d’onore. Successo importantissimo per i biancorossi che colgono la seconda vittoria consecutiva e sfruttano al meglio il turno casalingo.

Parte forte il Bari che ci mette meno di 3 minuti per sbloccare il risultato: Caprile innesca la ripartenza, Botta allarga per Esposito che lascia partire il destro che lascia di sasso Micai. Dopo un minuto è Marras che prova a rispondere: Caprile è attento e respinge. Al minuto 12 Mazzotta innesca Botta da sinistra: l’argentino la mette giù e calcia trovando la risposta di Micai. Pareggia il Cosenza al 24’: Brescianini crossa per Rispoli che tutto solo schiaccia di testa alle spalle di Caprile. Al minuto 43 il Bari ha l’occasionissima per ripassare in vantaggio: Esposito viene atterrato da Rigione in area di rigore. L’arbitro indica il dischetto dove si presenta Cheddira che calcia lento e poco angolato con Micai che trova la respinta. Esposito e Marras si beccano a fine primo tempo e rimediano un giallo a testa. L’attaccante di proprietà dell’Inter viene sostituito da Scheidler. Al 3’ della ripresa ancora Micai miracoloso su Botta, che calcia da distanza ravvicinata. Assedio del Bari che all’8’ centra il palo con un missile di Cheddira. Sulla ribattuta lo stesso Botta manca di poco il bersaglio grosso. Lo stesso Cheddira al 16’ si gira in un fazzoletto e conclude, la difesa ospite si salva ancora. Micai non può nulla al 24’ quando Pucino crossa per la testa di Cheddira che fa 2-1. Nel finale Viali inserisce anche D’Urso e Nasti ma il risultano non cambia. Il Bari vince e sale a 39 e sabato contro il Cagliari sarà un incontro che sa di big match.

