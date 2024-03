Cerignola-Turris 0-0, le voci di Raffaele e Menichini nel post partita

CERIGNOLA – Cerignola e Turris si dividono la posta in palio senza reti al “Monterisi”, gli ofantini sprecano una buona occasione per agganciare il decimo posto, punto d’oro in chiave salvezza per i corallini. Nel postpartita, ai microfoni di Antenna Sud, hanno parlato i due allenatori. Nel servizio le voci di Giuseppe Raffaele, allenatore del Cerignola, e Leonardo Menichini, allenatore della Turris.

