Cerignola: occhi su Lia del Messina, Manzi verso Avellino

È Damiano Lia, terzino destro del Messina, uno dei profili maggiormente seguiti dal Cerignola per rinforzare le fasce dopo la partenza di Alberto Tentardini, passato la settimana scorsa al Gubbio. Sul classe ’97 è concreto l’interesse del club ofantino ma tutto dipenderà dalla posizione dello stesso Messina, attualmente poco chiara visto il delicato cambio al timone della società, previsti nuovi contatti nelle prossime ore. Sondato anche Damiano Liotti, esterno sinistro dell’Avellino: primo “no” del club campano, non intenzionato a cedere il classe ’94 soltanto ad una delle dirette competitor del Girone C.

Sempre più vicino all’Avellino, invece, Claudio Manzi, difensore della Virtus Entella finito dei radar del Cerignola qualche settimana fa: inserimento e rialzo decisivo degli irpini nelle trattative con il club ligure, pugliesi non disposti ad aste, ormai defilati e pronti a virare su altri profili per il pacchetto difensivo.

