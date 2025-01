Taranto-Messina si gioca alla Nuovarredo Arena a porte chiuse

La partita tra Taranto e Messina, valida per la 22a Giornata del Girone C della Serie C, si disputerà sabato 11 gennaio alle 15:00 alla Nuovarredo Arena – Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana per l’indisponibilità dello stadio Erasmo Iacovone, interessato dai lavori di ristrutturazione in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. La gara si svolgerà a porte chiuse, quindi senza la presenza del pubblico.

