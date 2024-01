Cementeria di Barletta, Lodispoto risponde a Cannito su incenerimento

BARLETTA – Nessuna preclusione della Provincia BAT alle attività di incenerimento della cementeria di Barletta. Il gruppo Buzzi Unicem, per quel che riguarda lo stabilimento cittadino, ha presentato istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in scadenza quest’anno, per proseguire con le sue attività industriali nella zona centro-sud di Barletta. Ai microfoni di Antenna Sud, il sindaco Cosimo Cannito aveva manifestato la volontà di opporsi ad un eventuale ampliamento delle operazioni della cementeria, mentre il presidente della sesta provincia pugliese Bernardo Lodispoto attende che gli uffici preposti analizzino la documentazione prodotta.

