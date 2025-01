Ceglie Messapica, Centro riabilitazione: “Cure anche per bambini autistici”

CEGLIE MESSAPICA – Si amplia l’offerta sanitaria del Centro riabilitazione di Ceglie Messapica, dal primo dicembre gestito dalla Asl di Brindisi, con l’assistenza garantita anche ai bimbi autistici. A dichiararlo, è l’assessore regionale Fabiano Amati.

“Dalle prossime ore presso il Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica potranno essere assistiti anche i bambini autistici, contribuendo a smaltire le lunghissime liste d’attesa e utilizzando una struttura interamente pubblica, con il personale in servizio meritoriamente desideroso di cominciare a svolgere a pieno regime la propria missione. È chiaro – spiega l’assessore – che nelle prossime settimane dovremo concludere il procedimento per ampliare ancora di più l’offerta assistenziale riabilitativa, prevista sino a 40 prestazioni al giorno. Ma nell’attesa di questo esito è rilevante che un numero notevole di paziente in età evolutiva – compresi quelli con il disturbo dello spettro autistico e per non meno di 20 prestazioni al giorno – possa usufruire dell’importante servizio riabilitativo”.

Centro riabilitazione: “Cure anche per bambini autistici”

Amati ringrazia “il personale sanitario e non sanitario del Centro, che con discrezione hanno segnalato il maggiore lavoro che avrebbero potuto assicurare, e ciò è condotta rarissima, e che purtroppo non erano stati posti nelle condizioni di erogarlo. Ringrazio i dirigenti regionali Mauro Nicastro ed Elena Memeo per il sollecito riscontro all’istanza della Asl Brindisi, coadiuvati dai funzionari Roberto Passarelli e Maria De Pasquale. Ringrazio infine il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, e il direttore del dipartimento di prevenzione Stefano Termite, per aver preso in carico la questione con immediatezza e per tutto ciò che faranno per rendere sempre più eccellente l’offerta assistenziale del Centro”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts