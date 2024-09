Caturano condanna ancora il Cerignola, 0-1 del Potenza al “Monterisi”

Colpo grosso del Potenza al “Monterisi”, i lucani ottengono la prima vittoria esterna sul campo della capolista uscente, come un mese e mezzo fa è Caturano a stroncare un Cerignola improvvisamente tornato sulla terra dopo aver toccato il cielo con un dito.

Avvio esuberante, però, dei pugliesi, che pressano costantemente nella metà campo ospite senza lasciar respiro agli avversari. Al 7’ girata insidiosa di Coccia, al 17’ punizione potente ma alta di Salvemini. Prima vera cesura del match al 21’, Tascone cerca la porta e trova la mano di Castorani, dal dischetto Salvemini incrocia, ma non abbastanza da impedire a Cucchietti un grande intervento. L’episodio è determinante e cambia, di fatto, la partita: i lucani conquistano terreno, la pressione dell’Audace diminuisce, al 27’ Vilardi chiama al riflesso Saracco, fortunato quando al 36’ il tirocross di Burgio graffia la traversa. La difesa gialloblù pasticcia al 44’, la costruzione riesce male, prima Caturano, poi Felippe trovano il muro di Galo Capomaggio a tenere il parziale fermo sullo 0-0.

La supremazia iniziale dei gialloblù lascia spazio, nella ripresa, ad un maggior equilibrio. Il Potenza cresce e concede agli avversari soltanto il sussulto di Russo al 62’, Cucchietti si conferma insuperabile. La botta da fuori e larga di poco di Castorani al 71’ anticipa il momento chiave: 74’, sciagurato tocco arretrato dell’appena subentrato Di Dio, Caturano questa volta ricorda ai gialloblù di essere la loro bestia nera, quarto gol consecutivo agli ofantini, questo come quello del 10 agosto, sarà decisivo. L’Audace non reagisce, se non all’89’ con l’incornata alta di Gonnelli da corner. I rossoblù resistono nei nove di recupero e conquistano il “Monterisi”, cancellata l’imbattibilità del Cerignola.

