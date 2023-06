Castellana, all’Irccs De Bellis si studiano nutrizione e stili di vita

CASTELLANA – Il ruolo della corretta alimentazione combinata all’esercizio fisico come medicina preventiva delle malattie croniche e di una sana longevità: è stato questo il tema di una Lectio Magistralis che il Luigi Fontana, direttore scientifico del Charles Perkins Centre di Sidney, ha tenuto al personale di ricerca dell’Irccs “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte. Tra i massimi esperti mondiali, il professor Fontana ha concentrato le sue attività scientifiche sul ruolo del corretto stile di vita nel modulare i meccanismi molecolari responsabili dell’insorgenza delle principali patologie croniche anche attraverso una disregolazione del microbiota intestinale. Consultare medici o professionisti del settore è una buona prassi piuttosto che affidarsi ad una dieta fai da te, adottare un corretto e durevole stile di vita e non una dieta super rigida prima dell’imminente estate per superare la cosiddetta “prova costume”.

