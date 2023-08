Casarano, tre reti nella prima uscita stagionale

Il Casarano batte 3-0 il Brienza nella prima uscita stagionale. A segno Citro e due volte Rajkovic. Soddisfatto mister Laterza al termine del match: «E’ stata una prima uscita più che positiva. Ho visto tanta disponibilità da parte dei ragazzi che hanno messo in campo quello che abbiamo iniziato a provare durante il ritiro -afferma il mister- Ci sono state delle cose che mi sono piaciute. Dagli under ho ricevuto delle conferme interessanti, ci sono giovani di livello che rappresentano una buona base per iniziare a lavorare. Non solo loro però hanno lanciato dei segnali, sono contento anche per gli attaccanti che hanno trovato la via del gol, e questo è molto importante. C’è ovviamente qualcosa da sistemare, ma c’è anche il tempo, siamo in ritiro per questo. Il campionato inizia tra un mese -conclude il tecnico del Casarano-, oggi posso dire che sono soddisfatto di quanto fatto dal gruppo fino a questo momento».

Il tabellino

Casarano 1° Tempo (4-4-1-1): Lauretti; Parisi, Guastamacchia, Celli; Pedalino; Versienti, Cerutti, Thiandum; Falcone; Citro; Rajkovic.

Casarano 2° Tempo (4-4-1-1): Lauretti; Ajeti, Thiam, Vona, Gambino; Munoz, Serginho, Diarra, Gjonaj; Diop, Colazzo.

Marcature: 19’pt Citro, 27’pt Rajkovic, 35’pt Rajkovic

Note: Gara interrotta anzitempo a causa di un forte temporale che si è abbattuto sul terreno di gioco durante il secondo tempo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp