Casarano e Matera si contendono il quinto posto: solo una andrà ai playoff

A 180 minuti dal termine della regular season, tre pugliesi su quattro hanno già prenotato il proprio posto in vista dei playoff. Superando il Manfredonia, la Fidelis Andria si è aritmeticamente aggiunta al gruppetto dei già presenti Martina e Nardò, ma all’appello manca ancora la quinta classificata.

Il Casarano ha sciupato l’occasione di chiudere il discorso, perdendo lo scontro direttissimo con il Matera. Se i rossazzurri fossero riusciti a superare i lucani al Capozza domenica scorsa, allora staremmo parlando ad oggi di un vantaggio di 7 punti: incolmabile da qui a due giornate. Invece in Salento è arrivato in rimonta il successo della ciurma di De Sanzo, tecnico che non ha steccato il proprio debutto alla guida del club della Città dei Sassi. Ora a separare Matera e Casarano in graduatoria c’è una sola lunghezza, e ben cinque punti sono stati recuperati negli ultimi due turni.

Nasce qui il paradosso dei calendari, con quello dei salentini apparentemente ben più in discesa rispetto a quello dei lucani, che dal proprio canto ospiteranno il Martina domenica, per poi far visita alla Team Altamura. Si gioca dunque contro le prime due della classe, cui pretese saranno comprensibilmente pari a zero, e le motivazioni penderanno più sul lato debole del pronostico. Potrebbe per assurdo rivelarsi più insidioso il calendario del Casarano, atteso da due derby morbidi solo sulla carta. Prima la trasferta in casa di un Manfredonia tutt’altro che salvo, poi il Bitonto che potrebbe arrivare all’ultima giornata con ancora un piccolo spiraglio playout. Impegni diversi, ma ostici, se non altro utili per capire se al termine della regular season la zona playoff sarà di dominio pugliese, o se nel quintetto delle prime cinque ci sarà anche un po’ di Basilicata.

