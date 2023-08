Carovigno, Festa de L’Unità: arriva Elly Schlein

CAROVIGNO – Sarà la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein ad aprire la Festa de l’Unità della provincia di Brindisi in programma a Carovigno da venerdì a domenica: la Shlein, come da programma, sarà nella Città della ‘Nzegna nel pomeriggio di venerdì 1 settembre quando, dopo l’apertura della Festa, si parlerà di ambiente e industria sul tema “Tra conversione ecologica e nuovi scenari di sviluppo: quale futuro per la Provincia di Brindisi”. Di seguito, il programma completo.

