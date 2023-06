Caro spiaggia: Codacons, ‘Tra le più costose quelle in Salento’

Con l’arrivo della stagione estiva molti stabilimenti balneari hanno apportato modifiche ai loro listini, aumentando le tariffe per numerosi beni e servizi offerti al pubblico. È quanto afferma il Codacons, che ha analizzato i prezzi tra le spiagge più famose d’Italia.

Le tariffe giornaliere per ombrelloni, lettini e sdraio registrano un aumento medio del +10%/+15% in tutta Italia, con punte del +25% rispetto all’anno scorso, come confermato dai gestori stessi, che hanno parlato di aumenti “inevitabili” a causa dei maggiori costi a loro carico.

Per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento medio, si spendono quest’anno tra i 30 e i 35 euro al giorno, secondo l’analisi del Codacons. Ma ci sono casi estremi: per esempio, un gazebo nel Salento può costare circa 1.000 euro per una giornata.

Anche il costo per consumare cibi e bevande nei lidi aumenterà: +5% al +10% in media rispetto al 2022. Questo influenzerà non solo i prezzi dei menu nei ristoranti in spiaggia, ma anche l’acqua minerale, i succhi di frutta, le birre e i gelati.

Considerando la spesa per l’affitto di un ombrellone e due lettini, le consumazioni nei lidi (panini, acqua, gelati, bibite, caffè), il parcheggio e il carburante, quest’anno una famiglia con due bambini spenderà mediamente tra i 100 e i 110 euro per una sola giornata al mare, con un aumento medio del +13,4% rispetto al 2022.

