Carmiano e Galatina, due incendi e tre mezzi distrutti. S’indaga

Notte di fuoco a Magliano, frazione di Carmiano, dove due auto, parcheggiate in via Po, ma distanti fra loro, sono state avvolte dalle fiamme. Si tratta di una GLC, andata completamente distrutta, e una Classe B, danneggiata nella parte posteriore, intestate ad una donna di 30 anni, compagna di un imprenditore edile. Sul posto i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri.

A Galatina è stato interessato da un altro rogo un furgone MErcedes Sprinter, parcheggiato in via Portogallo e di proprieta dell’azienda Ecom. In questo caso indagano i poliziotti del locale commissariato.

