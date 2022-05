LECCE – Grande partecipazione al complesso Ecotekne dell’Università del Salento alla tre giorni dei “Career days”, iniziativa che favorisce l’incontro tra aziende e studenti, che auspicano un futuro lavorativo in Puglia o in Salento. In molti fin dalla prima giornata hanno partecipato ai diversi workshop, presentazioni aziendali, incontri con referenti per le risorse umane e manager delle imprese presenti.

«Abbiamo scelto di indirizzare gran parte dei fondi della Programmazione triennale 2021-2023 su azioni dedicate agli studenti e al loro futuro professionale», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «da un’offerta formativa sempre più qualificata ad azioni per l’occupabilità, il job placement e l’autoimprenditorialità. In occasione di queste giornate dedicate al lavoro ne parleremo, consentendo allo stesso tempo ai nostri studenti e laureati di venire in contatto con opportunità concrete di inserimento».

«Questi career days sono una vera “borsa del placement”», spiega Claudia Sunna, delegata al Piano strategico di Ateneo, «Siamo molto soddisfatti della risposta così ampia e diversificata da parte delle imprese, che hanno aderito presentando posizioni aperte in tutti gli ambiti formativi dell’Ateneo, da quelli umanistici e sociali a quelli tecnico-scientifici. Stiamo lavorando anche a un bando, che lanceremo nei prossimi mesi, per mettere in campo nuove risorse per le imprese attraverso il cofinanziamento di borse di tirocinio per incentivare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro».

Per informazioni e programma dettagliato: https://www.unisalento.it/ career-days