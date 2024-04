Nel pomeriggio di venerdì 19 aprile, gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno arrestato un pregiudicato 44enne, esponente di spicco dell’articolazione del clan mafioso “Strisciuglio”.

L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

L’uomo è accusato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale di p.s., il tutto aggravato dal metodo mafioso. Le accuse derivano da un episodio avvenuto la sera del 25 agosto 2023, nella piazza centrale del quartiere Carbonara di Bari, durante un concerto.

Secondo le indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Squadra Mobile di Bari, l’arrestato era seduto sugli scalini di uno stabile quando è stato raggiunto da un 54enne, altro membro del clan, con il quale aveva avuto un litigio. Dopo un breve scambio di parole, il 54enne ha estratto una pistola, ma l’arrestato è riuscito a farlo cadere per terra prima che potesse sparare.

In risposta, l’uomo caduto ha sparato tre colpi di arma da fuoco, senza ferire nessuno, mentre l’arrestato si è allontanato non rispondendo al fuoco. L’episodio ha generato paura tra i presenti. Il provvedimento cautelare è stato eseguito solo nei confronti dell’arrestato, poiché il 54enne coinvolto è deceduto per cause naturali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author