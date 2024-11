Carabinieri, Crosetto “Luongo raccoglierà con serietà testimone Luzi”

Roma – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto è arrivato alla cerimonia d’insediamento del nuovo comandante dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo. Il generale entra in carica alla scadenza del mandato del comandante uscente Teo Luzi.

Emozionato, il nuovo comandante accolto nelle scorse ore dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella ha ringraziato il Governo e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per l’incarico a lui affidato. Poi si è soffermato sul ruolo dell’Arma, che deve continuare ad utilizzare le tecnologie e controllare lo spazio cibernetico per contrastare il crimine, non dimenticandosi mai dell’enorme patrimonio umano creando i protagonisti della legalità e della sicurezza, “i giovani Carabinieri”. L’Arma è stata creata per garantire sicurezza alle comunità che ci sono affidate, attraverso la stretta sinergia tra istituzioni ha detto Luongo. Nel solco degli insegnamenti ricevuti sarò sempre a fianco ai Carabinieri, ma sarò determinato contro chi macchia la divisa, senza scendere a compromessi

