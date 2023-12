Canosa, rifiuti non raccolti a Natale: scontro Malcangio-Teknoservice

CANOSA – Un’azione definita premeditata, ma soprattutto un disagio per i cittadini di Canosa nel giorno di Natale. È scontro tra il sindaco Vito Malcangio e Teknoservice, l’azienda che si occupa dell’igiene urbana nel comune della BAT. Il primo cittadino ha duramente contestato il mancato preavviso dell’impresa, che non ha effettuato la raccolta dei rifiuti come da calendario, lasciando sorpresi tutti i residenti. Situazione che per Malcangio è scorretta e sgradevole. Nel giorno di Santo Stefano, la firma di un’ordinanza che obbliga Teknoservice ad attenersi al calendario stilato in precedenza.

