Camion sfonda il guardrail sulla Brindisi-Taranto, traffico rallentato

TARANTO: Incidente oggi, mercoledì 22 gennaio, intorno alle 15, lungo la strada che collega Brindisi e Taranto. Un camion ha perso il controllo andando a impattare contro il guardrail e distruggendolo. Non si conoscono ancora le condizioni del conducente. Il traffico ha subito rallentamenti a causa dei detriti sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.

