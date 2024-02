Camera di Commercio e US Lecce ancora insieme per il territorio

Lecce – Si è tenuto, presso la Camera di Commercio di Lecce, un incontro tra il presidente Mario Vadrucci, il presidente dell’US Lecce Saverio Sticchi Damiani e il direttore tecnico della società giallorossa Pantaleo Corvino per la sottoscrizione per il proseguo delle attività promozionali del Salento previste in concomitanza con la stagione calcistica in corso.

