Calciomercato, tutte le trattative delle squadre pugliesi e lucane

VENERDì 3 GENNAIO

Audace Cerignola, ufficiale il ritorno in gialloblù di Ismail Achik. L’attaccante marocchino arriva in prestito dal Bari fino a fine stagione.

Picerno, Sergio Maselli e Marco Manetta hanno firmato il proprio contratto con i rossoblù. Il centrocampista arriva dal Giugliano mentre il difensore approda in Basilicata dal Messina.

Operazione in dirittura d’arrivo tra Brindisi e Casarano che hanno definito uno scambio di giovani difensori. Il Casarano, infatti, si è assicurato le prestazioni di Alessio Barone, classe 2006 di proprietà della Lazio mentre si trasferisce al Brindisi Nikita Martinenko, esterno di difesa classe 2006.

Jesper Karlsson è vicinissimo a trasferirsi al Lecce. L’esterno del Bologna, (mai riuscito a imporsi da quando è arrivato in Italia, ormai un anno e mezzo fa) terminerà la sua stagione in giallorosso L’accordo tra i due club che è in dirittura d’arrivo: la formula è quella del prestito secco gratuito.

Picerno, in chiusura la trattativa per Marco Manetta del Messina.

Casarano, piace Alessio Barone del Brindisi. Il difensore classe 2006 è di proprietà della Lazio.

Audace Cerignola, ufficiale l’arrivo di Volpe: “La 𝐒.𝐒. 𝐀𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐢𝐠𝐧𝐨𝐥𝐚 𝐒.𝐫.𝐥. comunica l’arrivo dell’attaccante 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐕𝐨𝐥𝐩𝐞. Giunge dal Catanzaro (serie B), in prestito fino a fine stagione, con diritto di riscatto”.

Fidelis Andria: interesse per Daniele Balba, esterno offensivo classe 2006 ex Manfredonia.

Picerno, Pablo Vitali ceduto al Pontedera.

Audace Cerignola, è fatta per il trasferimento del terzino Alberto Tentardini al Gubbio.

Monopoli, tentativo per riportare in Puglia Christian Tommasini. Trattativa complicata dal momento che il Gubbio non sembra disposto a liberarsi dell’attaccante.

Audace Cerignola, per gli attaccanti Ismail Achik e Giovanni Volpe mancano solo le firme: la giornata di domani sarà quella decisiva. Accordi presi per entrambi, che arriveranno in prestito in gialloblù. Il primo è di proprietà del Bari, il secondo del Catanzaro.

GIOVEDì 2 GENNAIO

Il mercato del Lecce può entrare nel vivo, ed il primo calciatore su cui Corvino pare sia pronto a fiondarsi, è Elseid Hysaj della Lazio. Per l’attacco invece piace un altro profilo di nazionalità albanese, Arbër Hoxha, ala sinistra classe ’98 di proprietà della Dinamo Zagabria.

Taranto, Gianmarco Zigoni è richiesto da Messina, Union Clodiense e Giana Erminio. L’attaccante cresciuto nel Milan sceglierà se accettare una di queste ipotesi o aspettare altre proposte nei prossimi giorni.

Bari, raggiunto l’accordo con l’Avellino per la cessione di Emmanuele Matino. Il calciatore si trasferirà in Campania a titolo definitivo.

Picerno, chiusa l’operazione con il Giugliano per il centrocampista classe 2001 Sergio Maselli. Si tratta anche con Malik Djibril, centrocampista classe 2003 in arrivo dalla Lucchese, Filippo Palazzino, attaccante classe 2003 di proprietà dell’Ascoli e reduce dal prestito semestrale al Legnago.

Audace Cerignola, gli attaccanti Ismail Achik e Giovanni Volpe sempre più vicini.

Team Altamura, sondato anche Luca Fabrizi del Pineto, punta centrale classe 1998. Piace anche Vincenzo Onofrietti della Turris.

Taranto, verso l’addio il difensore Ivan De Santis.

Monopoli, fatta per Youssouph Sylla, attaccante classe 2001 dal Perugia.

