Antonio Foglia Manzillo in pole per la panchina del Francavilla in Sinni

Il Francavilla in Sinni si separerà a stretto giro da Antonio Angelo Nolè. L’ex attaccante e bandiera dei sinnici, alla propria prima esperienza da allenatore, potrebbe essere esonerato nelle prossime ore, dopo il ko interno con il Nardò. I lucani sono ancora in corsa per la salvezza ed occiupano al momento il quattordicesimo posto nel girone H di Serie D. Per provare a portare a termine questa missione, il presidente Cupparo ed il direttore Lazic starebbero pensando ad Antonio Foglia Manzillo come nuovo allenatore del Francavilla in Sinni. Accordo fra le parti praticamente già raggiunto e fumata bianca che dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author