Calciomercato: Ex Lecce Falcone nel mirino della Fiorentina

Per la porta, la Fiorentina starebbe pensando a Wladimiro Falcone, contro riscattato dalla Sampdoria dopo l’esperienza di Lecce, ma difficilmente resterà a Genova. Sulle fasce, la Voila starebbe provando ad inserirsi per Carlos Augusto, laterale del Monza seguito anche dall’Inter per sostituire Gosens.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp